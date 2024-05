Roma: De Rossi ‘giocatori affranti ma c’è fiducia sul futuro’

agenzia

Il tecnico giallorosso: 'Con l'Atalanta è uno snodo cruciale'

ROMA, 11 MAG – ”I giocatori non sono felici, li vedo affranti, loro hanno giocato bene però abbiamo avuto tanti episodi come l’infortunio di Spinazzola che ha cambiato il piano gara. I ragazzi sono comunque sereni e hanno fiducia verso il futuro, abbiamo giocato alla pari con una squadra tra le più forti del momento”. Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, parla ai canali del club alla vigilia della sfida con l’Atalanta tornando sul match col Bayer. “Atalanta? Sappiamo quanto sia importante per noi e per loro, sono in salute ma forse hanno giocato più gare di noi – ha proseguito -. Sarà una gara da diluire nei 90′, le forze potrebbe mancare per entrambe, ma avremmo preferito arrivarci con lo stesso loro entusiasmo. Ora le scorie dobbiamo esser bravi a farcele scivolare addosso”. Poi un passaggio sulla formazione: “Ci sto pensando, bene o male ce l’ho in mente, ho 2-3 dubbi per le condizioni fisiche di tutti quanti”. Infine una battuta a chi gli chiede se è decisiva: “Lo è come tutti gli scontri diretti a fine campionato, lo è ancora di più perché hanno una partita in meno e la recupereranno quando la testa dei giocatori della Fiorentina, che è un’ottima squadra, sarà da un’altra parte. Se non dovessimo vincere, avremo altre opportunità perché il campionato non finisce domenica, ma è uno snodo cruciale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA