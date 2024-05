Roma: De Rossi, Juve e Allegri sono da affrontare con rispetto

agenzia

'Sorpreso da Dyabla, per me va in campo finché sta in piedi"

ROMA, 04 MAG – “Allegri si affronta con grande rispetto, ha fatto la storia del calcio italiano e continua a guidare la Juve ad a livelli alti. Provo simpatia per lui, giocava con mio padre”. Così Daniele De Rossi commenta in conferenza stampa la sfida con la Juventus di domani. “Risultatisti e giochisti non esistono, è difficile vincere una partita, arrivare in fondo alle competizioni, dunque non posso che avere rispetto per i vari Allegri, Mourinho, Ancelotti che da anni ci riescono – ha proseguito -. La Juve ha passato un periodo non positivissimo nei risultati, alternando gare molto buone, ad altre meno buone, ma sicuramente vorranno mettere il punto sul discorso Champions”. Parlando della condizione della squadra, l’allenatore giallorosso ha sottolineato che “è difficile giocare giovedì e poi domenica, ma siamo abituati da anni ad arrivare in fondo in Europa. Oggi faremo altre analisi della condizione fisica perché qualche problemino dopo l’ultima partita c’è, ma non ci sono infortuni”. Infine su Dybala: “Tecnicamente lo conosciamo tutti ma è quello che mi ha sorpreso di più fisicamente. Sta correndo tantissimo in allenamento e in partita. Per me va in campo sempre finché sta in piedi”.

