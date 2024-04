Roma: De Rossi, la Serie A non ci ha tutelato ma basta ripeterlo

agenzia

Il tecnico 'ai ragazzi ora non lo dirò più, andiamo avanti'

ROMA, 21 APR – “Mi dispiace che Casini non abbia ascoltato le nostre richieste legittime e sacrosante. Mi dispiace per Butti che è un uomo di calcio, è stato nell’Inter del Triplete, non ci abbia capito. Sa benissimo quanto un giorno in più o in meno possano essere determinanti. Detto ciò, punto. Sennò si innesca l’effetto Florida, le parole ripetute ti fanno sentire stanchi. Ripetere che siamo stanchi e non ci hanno tutelato può essere controproducente. E’ vero che non ci hanno tutelato, ma ora basta. Ai ragazzi non lo dirò più”. Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna commentando la richiesta non ascoltata dalla Lega di posticipare Udinese-Roma, che si giocherà il 25 aprile. “Io mi trovo allenato con le parole della società – ha aggiunto -. La stessa Serie A ha sempre aiutato noi e le squadre italiane impegnate in Europa per gestire queste gare nel modo migliore. Qui si è creato un precedente particolare, a mia memoria è la prima volta che non viene accordato un giorno e un orario per aiutare una squadra impegnata in una semifinale così importante”.

