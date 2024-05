Roma: De Rossi ‘su mercato serve spendere bene, non tanto’

agenzia

Tecnico: 'Meglio investire su giocatori nostri e farne un asset'

ROMA, 18 MAG – “Con i Friedkin per ora non abbiamo parlato di budget, ma vogliamo spendere bene e non per forza tanto”. Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa parlando della rosa del futuro. “Non abbiamo parlato di giocatori singoli – ha spiegato – ma di quello che serve alla Roma. Magari è meglio investire su giocatori nostri per farne un asset piuttosto che giocatori pronti in prestito”. E poi ancora: “Tra di noi, poi, manca una figura (diesse, ndr) che metterà apposto tutti questi tasselli e non manca molto”. De Rossi ha poi concluso: “Dobbiamo cambiare qualcosa rispetto al passato perché siamo sempre arrivati quinti o sesti. Ma quello che mi hanno sempre detto è che gli allenatori forti si impongono per farsi comprare i giocatori forti. E’ ovvio poi che non si possono chiedere calciatori da 100 milioni. Ma una società forte deve ascoltare l’allenatore. Qui devono arrivare giocatori che hanno fame, devono sentire che la Roma sia la cosa migliore della loro carriera”.

