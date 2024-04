Roma: De Rossi, su Zalewski ho notato un rigore netto

agenzia

'Ne ho visti fischiare tanti per impatti meno forti ed energici'

ROMA, 01 APR – “L’ho rivisto sul tablet, e ho notato un rigore netto che non ci è stato dato. Peccato. In un’epoca in cui danno i rigori per lo step on foot su un mignolino. Le regole devono essere uguali: se passo con il rosso va bene, se passo con il verde va bene. Poi si fanno incidenti…”. Così, dai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma Daniele De Rossi a proposito di un intervento in area del portiere del Lecce Falcone sul romanista Zalewski. Per De Rossi l’arbitro Marcenaro avrebbe dovuto concedere un penalty alla squadra ospite. “Ripeto che ne ho visti fischiare tantissimi con degli impatti molto meno forti ed energici – ha detto ancora De Rossi -. Io a calcio ho giocato, e non so se è più grave uno che ti calpesta un piede o uno che ti frana addosso in quel modo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA