Roma: Dovbyk e Dybala stanno bene, dal 1′ con l’Inter

Tutti a disposizione di Juric tranne El Shaarawy e Saelemaekers

ROMA, 18 OTT – Ancora un allenamento, quello di domani, e poi la Roma affronterà domenica sera all’Olimpico l’Inter. Hanno recuperato Artem Dovbyk e Paulo Dybala, entrambi pronti a cominciare dal primo minuto. Anche oggi hanno svolto interamente la seduta con il gruppo lasciandosi alle spalle i rispettivi problemi, un’infiammazione al ginocchio per l’ucraino e un affaticamento al flessore per l’argentino. Gli unici a non aver sostenuto l’allenamento sono stati El Shaarawy e Saelemaekers. Domani alle 14 prevista la conferenza stampa del tecnico giallorosso, Juric.

