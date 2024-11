agenzia

L'argentino è disponibile. Anche Hummels convocato da Ranieri

ROMA, 23 NOV – Paulo Dybala ha svolto la rifinitura in gruppo con la Roma e parte per Napoli. Da valutare ancora il suo utilizzo dal primo minuto anche se sembra destinato a cominciare dalla panchina. Tra i convocati c’è anche Hummels, ancora out Saelemaekers.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA