Roma: Dybala out per amichevole con Lens, ma parte per il ritiro

agenzia

Pellegrini resta in Italia e prosegue il percorso di recupero

ROMA, 02 AGO – La Roma affronta stasera il Lens in amichevole e lo farà senza Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Due situazioni comunque diverse perché l’argentino prosegue il suo lavoro specifico post infortunio e nonostante non sia stato convocato per il test contro i francesi, parte con la squadra per aggregarsi al ritiro che la squadra di Gasperini svolgerà poi in Inghilterra fino al 9 agosto. Resta a lavorare nella Capitale, invece, Pellegrini, che prosegue la sua riabilitazione dopo l’infortunio.

