Roma fermata sul pari, con il Kovice è 1-1

agenzia

Pisilli pareggia il vantaggio di Takac, assente Dybala

ROMA, 22 LUG – Dopo la netta vittoria per 6-1 contro il Latina nella prima amichevole stagionale, la Roma pareggia 1-1 con gli slovacchi del Kosice. Ad aprire le marcature la rete di Takac in avvio di ripresa, mentre il pareggio giallorosso arriva nel finale con l’assist di Graziani per l’inserimento di Pisilli che non sbaglia davanti al portiere. Con i giallorossi che devono rinunciare a Paulo Dybala, ancora alle prese con i festeggiamenti del suo matrimonio in Argentina, così come a Smalling ed Abraham, out per problemi muscolari, De Rossi schiera una formazione sperimentale con Baldanzi, Joao Costa e Solbakken in avanti e il nuovo acquisto Le Fee in mediana insieme a Darboe e Bove mentre la difesa davanti a Svilar è composta da Sangarè, Kumbulla, N’Dicka e Angelino. Alla Kosice Football Arena, inaugurata proprio nel match contro la Roma, i padroni di casa provano a fare la partita mentre i giallorossi si limitano ad amministrare con il solo Baldanzi a mostrare qualche spunto. Poi, al 53′, ecco l’errore di Darboe che spiana la strada a Fasko, abile a servire Takac per la rete del vantaggio. De Rossi inserisce i giovani e, proprio grazie a loro, riesce a trovare il pari nel finale con Graziani che serve Pisilli, bravo a rimanere freddo davanti al portiere segnando il gol che evita la sconfitta. I giallorossi ora torneranno nella Capitale dove, da mercoledì, ritroveranno anche gli azzurri Cristante, Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy.

