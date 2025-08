Roma: Gasperini, Dybala spero rientri prossima settimana

agenzia

'Il capitano? Quello che ha più presenze. Finora bilancio buono'

ROMA, 04 AGO – “Il mio bilancio fin qui è buono. Siamo ormai nella fase finale della preparazione e qui abbiamo trovato una struttura ottima che ci aiuta a lavorare al meglio”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, dopo la seconda seduta in Inghilterra parlando con i giornalisti. “Ho trovato dei giocatori che vogliono fare una grande stagione”, ha poi aggiunto. Parlando della fascia da capitano ha invece spiegato il criterio con la quale la assegnerà. “Non c’è questo problema. Ho sempre dato la fascia a chi ha più presenze in squadra. Non ci sono altre gerarchie”, le parole di Gasperini prima di soffermarsi sui singoli come Dybala e Pellegrini. “Paulo è qui con noi e sta seguendo un programma differenziato per recuperare dal suo intervento – ha iniziato il tecnico giallorosso -. Sappiamo che è una situazione da monitorare con attenzione, ma speriamo che dalla prossima settimana, una volta tornati a Roma, possa riunirsi al gruppo. Pellegrini invece è ancora fermo, ma ha ricominciato ad allenarsi. È rimasto a Roma proprio per iniziare la sua preparazione”. Parlando di cosa manchi dal mercato ha risposto: “Un giocatore forte in attacco”.

