Roma: Gasperini ‘i derby che restano sono quelli che vinci’

'Convinto della scelta fatta,ma devo uscire da mia zona comfort'

ROMA, 20 SET – “I derby che restano sono quelli che vinci, quelli che pareggi non li ricordi e quelli che perdi li dimentichi velocemente”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia del derby. “Giochiamo alla quarta giornata, quando le squadre sono rivolte a costruirsi e a migliorarsi. Il calendario ha detto questo e va bene così. Ci costringe subito ad alzare l’attenzione”, ha aggiunto. “E’ una grande sfida – ha proseguito Gasperini – dove io cerco di portare quelle che sono le mie esperienze in una squadra come Roma, anche questo mi ha spinto a intraprendere questa strada. E sono convinto della bontà della scelta, resta il fatto che ora devo vedere al presente e provare a ottenere il meglio da quello che abbiamo. Dovrò anche uscire dalla mia zona di comfort, perché ero abituato a fare un certo tipo di calcio con un certo tipo di rosa, ma questa per me è un’ulteriore sfida. Dovrò recuperare altre strade pur mantenendo i miei principi con una squadra propositiva che raggiunge risultati attraverso gioco e calcio”. Infine una riflessione su Sarri: “In comune abbiamo la gavetta, anche lui è partito dal basso allenando in categorie inferiori, portando alcune sue squadre a essere un esempio di calcio. Tutto quello che ci siamo conquistati fino a giocare questo derby ce lo siamo costruiti nel tempo”.

