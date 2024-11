Roma: Ghisolfi ‘chiediamo scusa ai tifosi, ora dateci tempo’

agenzia

Il ds giallorosso: 'Ma i Friedkin continueranno a investire'

ROMA, 10 NOV – “E’ difficile rispondere a caldo, ora è il momento di ragionare con calma per prendere la miglior decisione nell’interesse della Roma. L’obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi, vincere. Continueranno a investire ma ora va gestito il momento difficile”. Lo ha detto Florent Ghisolfi, diesse della Roma, a DAZN dopo l’esonero di Juric. “Prima di tutto ringraziamo Ivan, arrivato in una situazione non facile, ma ha dato il meglio di se ed è stato professionale da subito”. Poi ancora: “Il momento è difficile, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità. Chiediamo scusa ai tifosi”.

