Roma: in tremila all’allenamento a porte aperte

Al Tre Fontane cori e applausi per il tecnico Ranieri

ROMA, 17 APR – La Roma abbraccia i suoi tifosi al Tre Fontane per l’allenamento aperto al pubblico. In tremila hanno riempito le tribune per assistere alla seduta della squadra di Ranieri che sabato sera all’Olimpico affronterà il Verona nella gara prima di Pasqua. El Shaarawy, Gollini e Dovbyk fanno differenziato in palestra a Trigoria, ma come fa sapere il club non preoccupano le loro condizioni, perché si tratterebbe di semplice gestione in vista del campionato. Il resto della rosa, dopo una prima parte atletica, sta svolgendo una gara 11 vs 11. Tra i più acclamati c’è sempre il tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri.

