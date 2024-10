Roma: Juric “Dybala e Dovbyk sono al 100%”

agenzia

'Possiamo segnare più di quanto stiamo facendo'

ROMA, 19 OTT – “Dybala e Dovbyk? Artem è tornato con un piccolo fastidio al ginocchio, ma ha recuperato. Paulo ha fatto una fase di recupero e questa settimana ha svolto 3-4 allenamenti alla grande. Sono entrambi al 100%”. Ivan Juric può contare sui suoi due attaccanti nella sfida all’Inter di domani. Parlando dei numeri sotto porta della sua Roma ha aggiunto: “Con il Monza abbiamo avuto tantissime occasioni pericolose, anche se non le abbiamo concretizzate. Speriamo sia solo un momento e speriamo di fare più gol già da domani. Le caratteristiche dei miei giocatori sono quelle di chi può fare tanti gol, di più rispetto a quelli che stanno facendo ora”. Juric ha concluso parlando delle condizioni di Paredes e Le Fée: “Leandro è tornato per ultimo, ieri era sotto un treno, oggi stava già meglio. Enzo, invece, mi piace molto. Mi piace come lavora e anche la sua intelligenza calcistica. Lo vedo crescere giorno per giorno, deve solo ritrovare la condizione”.

