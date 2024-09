Roma: Juric ‘per Dybala niente lesioni, vuole esserci’

agenzia

Domani Venezia, dobbiamo giocare al massimo per fare risultato

ROMA, 28 SET – “Per Dybala e Celik è esclusa ogni tipo di lesione, vogliono provare entrambi ad esserci e ad allenarsi. Trigoria offre il massimo a livello di recupero di giocatori e lavoriamo molto su questo. Pellegrini? Ha un comportamento esemplare, ha tanta voglia di giocare. Ha ancora un po’ di dolore, ma vuole esserci e dare il proprio contributo”. Sono queste le parole di Ivan Juric, tecnico della Roma, nella conferenza stampa che anticipa la sfida al Venezia. L’allenatore giallorosso, poi, torna sul match di Europa League sottolineando come contro l’Athletic Bilbao “Svilar non ha mai fatto una parata – dice Juric -, ma possiamo migliorare nell’avere maggior possesso perché ne abbiamo le capacità. Così come nella mentalità di voler portare a casa il risultato. Vogliamo fare più partite come nel primo tempo. Una squadra come Roma deve giocare sempre con intensità e al massimo se vogliamo ottenere risultati”. Rimanendo sui singoli, il tecnico ha ammesso come Hummels debba “ritrovare la condizione giusta, ci vuole un po’ di tempo ma sta lavorando tanto per arrivare a un livello buono, spero di inserirlo il prima possibile. Infine, sul rapporto con il direttore sportivo Florent Ghisolfi, Juric ammette che “comunichiamo molto, come è giusto che sia. Condividiamo tutto, mi ha accolto bene, il nostro è un rapporto professionale e umano, possiamo dirci le cose in faccia senza nascondere niente e sono contento di questo”, conclude.

