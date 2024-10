Roma: Juric “solo con i risultati ricompatteremo il tifo”

agenzia

Tecnico: 'Peccato, la squadra ha fatto bene per lunghi tratti"

ROMA, 20 OTT – “L’unico modo per ricompattarci sono i risultati. Per questo mi dispiace per la sconfitta oggi. Il pubblico penso fosse contento su molte cose, poi il resto sono chiacchiere” ha detto Ivan Juric, nel post partita della gara con l’Inter. “L’applicazione dei giocatori è fantastica e sono convinto che se continueremo così faremo risultati – ha aggiunto -. Da tanto tempo la Roma non giocava così con l’Inter. Di questo sono contento”. Poi sull’analisi della partita ha spiegato: “Penso che abbiamo iniziato in modo timoroso, poi abbiamo fatto bene fino al loro gol che è stato un incidente. Per lunghi tratti abbiamo giocato bene, creando delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo gli abbiamo regalato il gol ed è un peccato. Dobbiamo alzare il livello di qualità negli ultimi metri, perché abbiamo limitato l’Inter quasi su tutto. E’ un grande peccato”.

