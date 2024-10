Roma: Juric ‘squadra è con me, non fosse convinta me ne andrei’

agenzia

'Giorni di litigi, ma ora la barca è indirizzata bene'

ROMA, 30 OTT – “Se i giocatori non sono convinti possono dirmelo e me ne vado. Ma risulta che sono convinti. Vogliono migliorare dopo Firenze”. Così il tecnico della Roma, Ivan Juric, sulla crisi dei giallorossi. “Sono stati giorni di litigi pesanti, ma meglio che sia successo – ha spiegato alla vigilia del match con il Torino -. E’ uscito fuori tutto quello che si era accumulato. Ma ora abbiamo indirizzato la barca a livello di pensiero su quello che dobbiamo fare. Io preferisco lo scontro per andare con la testa pulita, invece che parlarsi dietro”.

