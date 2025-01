Roma: Konè ‘Ranieri grande allenatore, felice se rimane’

agenzia

Il centrocampista: "Abbiamo carte in regola per risalire"

ROMA, 05 GEN – “Sì, mi piacerebbe perché è un grande allenatore e lo sta dimostrando. Sta tirando fuori il meglio da questa squadra, ha subito portato carisma e fiducia”. Così Koaudio Konè, centrocampista della Roma, a chi chiedeva se gli farebbe piacere la permanenza in panchina di Claudio Ranieri anche il prossimo anno. Parlando della stagione dei giallorossi, poi, il mediano ammette come “abbiamo accumulato ritardo ma siamo sulla strada giusta, con la giusta mentalità e che ha tutte le carte in regola per risalire la classifica”. Poi un pensiero sul derby: “Mi sono reso conto subito che questa sarebbe stata una partita speciale e carica di emozioni. E’ una vittoria che ci dà soddisfazione, volevamo vincere per noi, per i tifosi, per il mister ma soprattutto per noi. Guendouzi? Siamo amici fuori dal campo, quello che succede in campo rimane lì. Sono sicuro che ci manderemo un messaggio”.

