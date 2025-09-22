Roma: Montella ‘Pellegrini criticato, ma è ragazzo eccezionale’

agenzia

"Suqadra è in costruzione con le idee del nuovo allenatore"

ROMA, 22 SET – “Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L’ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma”. Vincenzo Montella (ct della Turchia) a Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1) ha parlato così dell’autore della rete che ha risolto Lazio-Roma a favore dei giallorossi. “Talvolta è criticato, ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore” ha aggiunto l’ex attaccante.

