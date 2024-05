Roma: nessuna lesione per Dybala, ma in dubbio per il Bayer

agenzia

Solo un affaticamento, l'obiettivo è rientrare già giovedì

ROMA, 06 MAG – Paulo Dybala non ha riportato lesioni, ma solo un affaticamento all’adduttore. Confermate le sensazioni positive circa le condizioni dell’argentino che ieri ha chiesto il cambio all’intervallo della gara con la Juventus. Il calciatore ha avvertito un fastidio e ha preferito fermarsi subito ma già al rientro in panchina aveva tranquillizzato i compagni. Oggi la squadra intanto ha ripreso ad allenarsi a Trigoria con del lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Dybala alternerà terapie e lavoro personalizzato con l’obiettivo di portarlo in Germania per la semifinale di ritorno dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen.

