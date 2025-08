Roma ok con il Lens, ma si fanno male Ndicka e Soulé

agenzia

Segnano Mancini nel primo tempo e argentino nella ripresa

La Roma vince la sua quinta amichevole in altrettante partite fin qui disputate nel pre campionato. Ma nelle prossime ore andranno monitorate le condizioni di Ndicka e Soulé, il primo uscito per un problema muscolare al flessore della coscia destra, mentre il secondo per un infortunio alla caviglia dopo comunque aver segnato la rete del 2-0. La partita, però, la sblocca Mancini, bravo a farsi trovare pronto sul calcio di punizione battuto ancora dall’argentino. Da domani la squadra giallorossa sarà in Inghilterra per il ritiro che prevederà anche le amichevoli contro Aston Villa ed Everton.

