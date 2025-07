Roma ok con Unipomezia, Svilar “puntiamo la Champions”

agenzia

Giallorossi vincono 9-0, a segno i nuovi Ferguson ed El Aynaoui

ROMA, 24 LUG – La Roma vince anche il secondo test amichevole dopo l’inizio del ritiro a Trigoria. E dopo il 14-0 al Trastevere, finisce 9-0 contro l’Unipomezia (squadra di Serie D). Quattro i gol del neo acquisto e debuttante, Evan Ferguson, schierato titolare e al centro dell’attacco. A segno, nella ripresa, anche l’altro volto nuovo, El Aynaoui. Poi arricchiscono il tabellino Dybala, Celik, Baldanzi e Arena. Al termine del match sono arrivate le parole del portiere giallorosso, Mile Svilar, che si dice “contento e orgoglioso del rinnovo”. Parlando di Gasperini aggiunge: “Sono state due settimane toste, ma ci servono per migliorare. Lui ha fatto un grande lavoro con l’Atalanta, periamo di andare molto lontano con il mister”. Parlando invece degli obiettivi della stagione ha concluso: “Speriamo di andare in Champions, dobbiamo lavorare per questo perché la Roma è una piazza grande che ha bisogno puntare in alto e puntiamo la Champions”.

