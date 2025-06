Roma: ora è ufficiale, Massara è il nuovo ds giallorosso

agenzia

La società ha ufficializzato la nomina del nuovo ds

ROMA, 19 GIU – Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. A darne l’ufficialità è la stessa società giallorossa. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già lavorato contribuendo allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara – sottolinea la nota del club – porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica con il club convinto che la leadership del nuovo ds contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Massara, come reso noto dalla società, ha firmato un contratto con la Roma per i prossimi 3 anni, quindi fino al 2028. Per il francese, che in Italia aveva già ricoperto un ruolo in società con il Milan e che prende il posto di Florient Ghisolfi, si tratta di un ritorno alla Roma. Massara, infatti, aveva già collaborato con Walter Sabatini prima e poi tornando in veste di segretario generale. Adesso la nuova avventura sulla sponda giallorossa dove collaborerà con Ranieri e Gasperini per riportare la Roma in Champions League.

