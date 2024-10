Roma: Pellegrini ‘squadra non voleva esonero De Rossi’

agenzia

Il capitano: "Juric eccezionale nel cambiare nostra tristezza"

ROMA, 02 OTT – “La squadra non se lo aspettava e non voleva l’esonero di De Rossi. Mister Juric è stato eccezionale, ha capito immediatamente che quando lui è arrivato era un momento di tristezza, è stato eccezionale nel cambiare le cose, siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. Io non sono uno da pagliacciate, ma sono abituato a dire la verità, sono successe anche altre cose per cui non è stata richiesta la mia verità. Ho tanta stima per De Rossi e il suo staff, sono un grande gruppo e ci stavano dando tanto”. Così Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, torna sull’esonero di De Rossi nella conferenza che anticipa la sfida contro gli svedesi dell’Elfsborg. Pellegrini, poi, parlando del presente, indica la via ai compagni sottolineando come “adesso si va avanti perché la Roma è più importante di tutti noi, siamo stati fortunati a trovare un uomo che ha saputo capire e cambiare il chip nelle nostre menti trasformando la tristezza del momento e far tornare le cose sulla giusta via”, conclude.

