Roma: prosegue il lavoro a Trigoria, si ferma Eddine

agenzia

Domani doppia seduta, la squadra rimarrà a dormire a Trigoria

ROMA, 14 LUG – La Roma, dopo l’inizio del ritiro estivo e il bagno di folla del primo giorno con i tifosi assiepati fuori dai cancelli di Trigoria, prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. I giallorossi, agli ordini di Gian Piero Gasperini, hanno svolto una sola seduta per avere poi il pomeriggio libero, permettendo così alla squadra di gestire i carichi di lavoro graduali previsti del tecnico. Da registrare, poi, lo stop di Salah Eddine che non ha preso parte alla seduta di questa mattina per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Previsto per domani, invece, un doppio allenamento con la squadra che rimarrà a pernottare all’interno del centro sportivo cercando così di cementare il gruppo in vista della prossima stagione.

