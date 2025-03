Roma: Ranieri a Empoli rinuncia a Dybala, stop per Celik

agenzia

Turno di riposo per l'argentino, ricaduta per il terzino

ROMA, 08 MAR – La Roma deve rinunciare a Zeki Celik e Paulo Dybala in vista della gara di domani a Empoli. E se all’argentino è stato semplicemente concesso un turno di riposo, il calciatore turco ha avuto una ricaduta dopo il lieve affaticamento muscolare di domenica contro il Como. I primi esami non avevano evidenziato lesioni, infatti il giocatore è stato tra i titolari oltre che tra i protagonisti della gara di giovedì in Europa League. Nelle ore antecedenti la rifinitura, però, un riacutizzarsi del dolore ha fatto sì che Celik restasse nella capitale, non partendo così per la trasferta di domani. Assente anche Mancini, ma per squalifica. In difesa, con Ndicka e Nelsson, tornerà Hummels.

