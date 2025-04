Roma: Ranieri ‘Champions? Non è una passeggiata tra i boschi’

agenzia

E su Ancelotti 'Non commento più sul futuro allenatore'

ROMA, 19 APR – “La Champions? Non è facile, un conto è dire che questi ragazzi stanno facendo una cosa straordinaria, un altro è dire che andremo in Champions. C’è il sogno, poi ci sono i pensieri e poi l’azione. Non è una passeggiata tra i boschi. Abbiamo iniziato male il campionato, ma deve finire possibilmente bene”. Lo ha detto Claudio Ranieri a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona. “C’è un buon gruppo, per questo non resto – ha aggiunto -. Poi bisogna lasciare il tempo al nuovo allenatore di plasmare la squadra, con me sarebbe un anno perso. Abbiamo tanto da fare, giusto farsi da parte con un allenatore che sa quello che vuole”. Non commenta poi la suggestione Ancelotti: “Non parlo più del nuovo allenatore”.

