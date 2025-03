Roma: Ranieri ‘Lazio vicina? Rimaniamo attaccati a carro’

agenzia

Il tecnico: "Avevo avvisato i miei, complimenti al Como"

ROMA, 02 MAR – “Dovevamo gestire un po’ meglio la partita facendo girare la palla, ma bisogna fare i complimenti a questo Como. Avevo detto che saremo andati dal dentista senza anestesia e così è stato. Non ho vinto io la partita, ma i ragazzi; se io non avessi loro non riprenderei le partite. Sapevo quello che i ragazzi potevano darmi, la panchina è un valore aggiunto” . Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma premiato come miglior allenatore della Serie A per il mese di febbraio prima del match contro il Como, dopo la vittoria in rimonta contro la squadra di Fabregas. La Lazio e il quinto posto, ora, distano solo 4 punti, ma per Ranieri lo stimolo “deve essere dentro di noi a prescindere dalle altre squadre. Non sono abituato a promettere ma voglio il massimo da me stesso e dai miei giocatori. Non ho fatto tabelle, siamo nel curvone finale e poi ci sarà il rettilineo, dobbiamo spingere perché e riuscire a rimanere attaccati al carro, le insidie stanno in tutte le partite. Queste sono punti importanti sperando che ci possano essere utili nel rush finale”. Infine un pensiero sul prossimo impegno europeo, giovedì contro l’Athletic Bilbao: “Mi aspetto una gara vibrante, affrontiamo la quarta della LIga. Hanno un bacino di giocatori limitato ma sono forti, ci siamo e vogliamo fare bene”.

