Roma: Ranieri, questa vittoria è dedicata ai tifosi

'Ripensamento? Già consegnato il tesserino a Coverciano'

MILANO, 27 APR – “Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, ci tenevamo tantissimo a farli sentire orgogliosi. Siamo venuti qui con grande determinazione, l’avevo chiesto ai miei ragazzi. Fisicamente stiamo bene, nella prima mezz’ora siamo stati belli”. Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro l’Inter. “Giocavamo contro l’Inter, che ci ha preso le misure, ma noi siamo stati diligenti nel capire le situazioni che volevano costruire – ha detto ancora Ranieri -. Sono contento per i tifosi e per i giocatori, non avevamo mai vinto contro una grande e oggi ci siamo riusciti. Ma ora dobbiamo continuare perché c’è la Fiorentina, anche lei in un buon momento”. ” se ho avuto un ripensamento riguardo alla mia carriera di allenatore? Ho già consegnato il tesserino a Coverciano (ride, ndr)”.

