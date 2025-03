Roma: Ranieri, suggerirò nuovo allenatore ma sceglierà Friedkin

agenzia

Il tecnico 'la proprietà si fida di me, porterò nomi validi'

ROMA, 28 FEB – “Mi hanno preso con questa mansione, io posso consigliare l’allenatore ma poi sarà la proprietà a decidere chi prendere. E’ mio compito dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma”. Lo ha detto il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Como. “Porterò nomi validi e di ogni allenatore dirò pregi e difetti, poi saranno loro a chiedermi altre delucidazioni – ha aggiunto -. Io credo che la presidenza si fidi di me, ma ha diritto di dire ‘mi convince o no'”. A chi gli chiede invece se quest’incertezza sul futuro possa destabilizzare la squadra ha risposto: “I ragazzi conoscono la situazione e sanno che siamo tutti esame. Credo – ha proseguito – che abbiano sofferto molto l’inizio del campionato e ora stanno raccogliendo quello che è nelle loro possibilità. A me, personalmente, non dà fastidio non sapere chi ci sarà dopo e credo nemmeno alla squadra”. Infine una battuta su un possibile ritorno di Daniele De Rossi: “Secondo me diventerà un grande allenatore, ma deve fare suo percorso e poi tornerà più forte di com’è stato qua”.

