Roma: Ranieri ‘Svilar rinnoverà e da Dovbyk voglio di più’

agenzia

'Colpe non solo di Artem, anche noi lo serviamo male'

ROMA, 18 APR – “Svilar? Non è un rischio che la trattativa non sia ancora chiusa. Il ragazzo vuole restare, alla fine il rinnovo si concluderà con soddisfazione reciproca”. Così Claudio Ranieri alla vigilia della gara con il Verona. Parlando di Dovbyk e del momento che sta vivendo ha invece spiegato: “C’è sempre un 50 e 50 di colpe, lui dovrebbe farsi vedere di più, ma anche la squadra non lo serve sempre bene. Oltre al gol deve darmi di più in termini di prestazione, lotta e pressing. Ci sta lavorando, non sono ancora soddisfatto e nemmeno lui lo è. Deve darmi di più”. Ranieri poi commenta così a chi gli chiede se alla squadra manchi un po’ di ‘gamba’ come sottolineò Daniele De Rossi lo scorso anno. “Daniele aveva ragione – ha concluso -. Ma abbiamo giocatori giovani che possono crescere, poi il gap contro 4-5 squadre che sono su è notevole e lo vede anche chi non capisce di calcio”.

