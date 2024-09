Roma: solo affaticamento per Dybala, ci prova per il Venezia

agenzia

Domani il test per capire se potrà essere almeno in panchina

ROMA, 27 SET – Paulo Dybala è stato costretto a uscire ieri all’intervallo della gara d’Europa League contro l’Athletic Bilbao per un indurimento del flessore sinistro. Gli esami di oggi hanno dato esito negativo, per cui si tratta di un semplice affaticamento muscolare. Domani si scioglieranno i dubbi sulla sua presenza o meno per la gara con il Venezia, ma l’argentino vuole provare ad esserci quantomeno per la panchina.

