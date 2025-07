Roma: Svilar rinnova contratto, insieme fino al 2030

agenzia

Ufficiale la permanenza in giallorosso del portiere

ROMA, 11 LUG – Mile Svilar e la Roma proseguiranno insieme. La società, attraverso un comunicato, ha annunciato che il portiere “ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2030”. Svilar, tra i protagonisti assoluti dell’ultima annata giallorossa con 16 clean sheet in campionato e premiato come miglior portiere della stagione 2024/25 dalla Lega Serie A, continuerà quindi a indossare la maglia giallorossa proseguendo l’avventura iniziata nel 2022. Il portiere ha collezionato finora 88 presenze in tutte le competizioni con la maglia giallorossa.

