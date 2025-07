Roma: tifosi a Piazza Navona, festa per 98 anni del club

agenzia

In migliaia per omaggiare l'anniversario della fondazione

ROMA, 21 LUG – Cori, sciarpe e bandiere per una serata a forti tinte giallorosse. I tifosi della Roma, infatti, si sono dati appuntamento a Piazza Navona, nel centro della Capitale, per festeggiare il 98/o anniversario della fondazione del club. Migliaia i supporters del club giallorosso che hanno raggiunto la centralissima Fontana dei Quattro Fiumi per manifestare il proprio amore verso il club, con cori per alcuni degli storici protagonisti che hanno fatto la storia della società – come Claudio Ranieri e Daniele De Rossi, solo per citarne alcuni – e tante bandiere a colorare la piazza in attesa della mezzanotte. Una serata nata per dimostrare tutta la passione dei tifosi giallorossi verso i propri colori e la propria storia che proseguirà fino a notte fonda.

