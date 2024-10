Roma: torna Zalewski, reintegrato e convocato per il Monza

agenzia

Prima chiamata dopo il caso mercato per il calciatore polacco

ROMA, 05 OTT – Nicola Zalewski torna tra i convocati della Roma. Il calciatore era stato già reintegrato dopo la prima gara di Juric sulla panchina giallorossa, quella con l’Udinese, con il polacco tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra, ma oggi è arrivata anche la prima chiamata con i giallorossi dopo il caso di mercato che lo aveva visto finire fuori rosa per scelta dei Friedkin. La proprietà non aveva gradito il ‘no’ di Zalewski prima alla proposta di rinnovo e poi al trasferimento al Galatasaray. Nelle ultime settimane, però, il lavoro tra società ed entourage ha portato al reintegro e domani il calciatore sarà a disposizione di Juric per la gara con il Monza. Tra i convocati torna anche Enzo Le Fée dopo l’infortunio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA