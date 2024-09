Roma: ufficiale Juric, già in campo per primo allenamento++

agenzia

Contratto fino a giugno, poi opzione in caso di Champions

ROMA, 18 SET – “L’AS Roma annuncia che Ivan Juric è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra, fino al 30 giugno 2025”. Questo il comunicato del club giallorosso. Per il tecnico ex Torino contratto di un anno con opzione sul secondo in caso di raggiungimento della prossima Champions League. Juric in questo momento è anche già in campo per dirigere il primo allenamento a Trigoria.

