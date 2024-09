Roma-Venezia: ancora sciopero Curva Sud, 15 minuti in silenzio

agenzia

Fischi per Cristante e Pellegrini durante lettura formazioni

ROMA, 29 SET – Non si ferma la protesta della Curva Sud verso la proprietà che come la gara di giovedì in Europa League è rimasta in silenzio per i primi 15 minuti della partita con il Venezia. Poco prima di interrompere lo sciopero è comparso anche uno striscione nel settore : “Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia, tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia”. Nel pre partita alla lettura delle formazioni ancora fischi per Cristante e Pellegrini, applausi al resto della squadra.

