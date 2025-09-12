Roma: Wesley in gruppo, verso la convocazione con il Torino

agenzia

Gli esami a Trigoria avevano escluso lesioni alla coscia

ROMA, 12 SET – Dopo gli accertamenti a Trigoria che hanno dato esito negativo, escludendo lesioni della coscia, ma un semplice sovraccarico, Wesley è tornato a lavorare con il gruppo. Se domani il calciatore confermerà la seduta con il resto dei compagni sarà convocato da Gasperini per la gara di domenica a pranzo tra Rome e Torino. Intanto, sempre domani, alle 13.45 parlerà il tecnico giallorosso in conferenza stampa.

