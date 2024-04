Roma:De Rossi ‘corsa in campionato lunga, non usciamo distrutti’

agenzia

'Non possiamo farci influenzare da un giallo sbagliato'

ROMA, 22 APR – “La corsa è lunga per il campionato, non usciamo distrutti oggi”. Così Daniele De Rossi a DAZN dopo la sconfitta della Roma con il Bologna per 3-1 parlando dell’obiettivo Champions. “Siamo abituati a gestire le emozioni positive – ha proseguito -. Veniamo da un ciclo di partite toste e dal punto di vista nervoso lo avevamo gestito bene. Oggi la partita non è stata eccezionale, ma salvo dopo il 3-1 siamo stati lì per tutta la gara. Il nervosismo non può influenzarci, nemmeno se prendiamo un cartellino giallo che non c’è. Ma se guardiamo i numeri stavamo nella partita. La squadra non ha mollato. Se vogliamo continuare questa rincorsa dobbiamo essere bravi a gestire i momenti”. Sul prossimo ciclo di partite ravvicinate ha aggiunto: “Non siamo stati aiutati nel gestirlo, ma andiamo avanti. Ora prepareremo la sfida con l’Udinese come se fosse una gara di Europa League giocando di giovedì”.

