Ronaldo a Taormina tra granite, selfie con i tifosi e abbronzatura sotto il sole di Sicilia

Calcio e vacanze

L'ex calciatore, prima di pranzo, è entrato nel locale di Saretto Bambara, che conosceva di già, per gustare le granite tipiche siciliane

Ronaldo il Fenomeno ha paralizzato Taormina. L’ex campione brasiliano che per cinque stagioni ha vestito la maglia dell’Inter (99 gare, 59 reti, 11 assist) e per due quella del Milan e ha lasciato in segno nel Real Madrid (177 gare, 104 gol e 34 assist) e nel Barcellona (49 presenze, 47 gol e 13 assist), per un paio d’ore è stato avvistato sul corso principale di una città invasa dal sole estivo e da comitive di turisti.

Prima di pranzo Ronaldo è entrato nel locale di Saretto Bambara, che conosceva di già, per gustare le granite tipiche siciliane. Il proprietario – che durante la stagione ha accolto numerosi vip dello sport e dello spettacolo – dopo pochi istanti s’è visto costretto a chiudere la sala interna per respingere l’assalto di tifosi e curiosi che hanno riconosciuto il campione.

In questo modo, Ronaldo ha potuto assaggiare le granite e si è intrattenuto una ventina di minuti con proprietario e parenti, posando per le foto (che pubblichiamo in esclusiva) anche con i nipoti dello stesso Bambara.