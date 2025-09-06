Calcio e vacanze
Ronaldo a Taormina tra granite, selfie con i tifosi e abbronzatura sotto il sole di Sicilia
L'ex calciatore, prima di pranzo, è entrato nel locale di Saretto Bambara, che conosceva di già, per gustare le granite tipiche siciliane
Ronaldo il Fenomeno ha paralizzato Taormina. L’ex campione brasiliano che per cinque stagioni ha vestito la maglia dell’Inter (99 gare, 59 reti, 11 assist) e per due quella del Milan e ha lasciato in segno nel Real Madrid (177 gare, 104 gol e 34 assist) e nel Barcellona (49 presenze, 47 gol e 13 assist), per un paio d’ore è stato avvistato sul corso principale di una città invasa dal sole estivo e da comitive di turisti.
Prima di pranzo Ronaldo è entrato nel locale di Saretto Bambara, che conosceva di già, per gustare le granite tipiche siciliane. Il proprietario – che durante la stagione ha accolto numerosi vip dello sport e dello spettacolo – dopo pochi istanti s’è visto costretto a chiudere la sala interna per respingere l’assalto di tifosi e curiosi che hanno riconosciuto il campione.
In questo modo, Ronaldo ha potuto assaggiare le granite e si è intrattenuto una ventina di minuti con proprietario e parenti, posando per le foto (che pubblichiamo in esclusiva) anche con i nipoti dello stesso Bambara.
Nelle prossime ore l'ex attaccante concluderà la breve vacanza in Sicilia scelta per partecipare a un evento privato e a una manifestazione organizzata da connazionali. L'hotel in cui soggiorna Ronaldo è stato tenuto segreto, ma chi ha "pedinato" il campione ha anche scoperto dove alloggiava ed è stato necessario il monitoraggio della security per proteggere la sua privacy. Ronaldo è stato a Savoca, ma anche a Castelmola, riconosciuto sempre dai suoi vecchi tifosi con i quali si è brevemente intrattenuto per parlare dei suoi successi.