Ronaldo annuncia l’addio all’Al Nassr ‘capitolo chiuso’

agenzia

Dopo 2 stagioni in Arabia, il 40enne punta a nuova avventura

ROMA, 27 MAG – “Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti”. Con un breve post sui social Cristiano Ronaldo annuncia l’addio all’Al Nassr dopo due stagioni, in cui non ha vinto alcun trofeo di squadra e si è dovuto accontentare di aggiudicarsi solo la classifica cannonieri. La decisione sarebbe arrivata dopo che la sconfitta della squadra allenata da Stefano Pioli all’ultima giornata della Saudi Pro League ha sancito il mancato accesso alla prossima Champions League asiatica. La carriera di CR7, arrivato a quota 936 gol, dovrebbe comunque andare avanti e il suo sogno è giocare il Mondiale per Club che scatterà il 14 giugno negli Usa. I club interessati a un possibile ingaggio di Ronaldo non mancherebbero: Palmeiras, Al Ahly, inseriti nel girone dell’Inter Miami, il Monterrey, che sfiderà l’Inter, il Casablanca, nel girone della Juventus, l’Al Hilal e il Pachuca, in quello del Real Madrid.

