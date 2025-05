Ronaldo Fenomeno cede la maggioranza del Valladolid

agenzia

Dopo il Cruzeiro, ex interista ha venduto anche società spagnola

ROMA, 24 MAG – Dopo una stagione fortemente negativa, culminata con la retrocessione in Serie B, Ronaldo Fenomeno, presidente e azionista di maggioranza del Valladolid, ha ceduto le quote del club., Con una nota la società spagnola rende infatti noto che “il presidente del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza del Real Valladolid Club de Futbol, Ronaldo Luis Nazario de Lima, annuncia la firma di un accordo per il trasferimento della quota di maggioranza del Club a un gruppo di investimenti nordamericano con il supporto finanziario di un fondo europeo. La presente operazione è subordinata all’autorizzazione amministrativa del Consiglio Superiore dello Sport , secondo la normativa vigente. Maggiori dettagli sul nuovo progetto che segnerà questa nuova fase verranno annunciati nei prossimi giorni”. Ronaldo era azionista di maggioranza del Valladolid, con il 51% delle quote, dal settembre del 2018. A fine 2021 aveva invece acquisito il 90% del Cruzeiro, il club che lo aveva lanciato nel calcio professionistico quando era ancora minorenne. Tre anni dopo, nel 2024, aveva ceduto la società calcistica di Belo Horizonte al businessman Pedro Lourenço per una cifra pari a 190 milioni di euro. Ancora prima Ronaldo possedeva una quota di una squadra americana, i Fort Lauderdale Strikers, ma poi aveva ceduto anche la sua parte del club della Florida.

