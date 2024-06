Ronaldo in lacrime dopo ko in finale Coppa del Re saudita

agenzia

Triplete dell'Al Hilal che vince ai rigori,Al Nassr senza titoli

ROMA, 01 GIU – Cristiano Ronaldo in lacrime dopo che la sua squadra dell’Al Nassr ha perso la finale della Coppa del Re contro l’Al Hilal ai calci di rigore; una sconfitta che prolunga la sua mancanza di trofei in Arabia Saudita. La superstar portoghese si è accasciata a terra mentre l’Al Hilal festeggiava. Ronaldo, 39 anni, è poi uscito lentamente dal campo e si è seduto in panchina con le lacrime che gli scendevano sul viso. In una partita che ha visto tre cartellini rossi, tra cui uno per l’ex portiere dell’Al Nassr David Ospina, Ayman Yahya ha segnato all’88’ pareggiando dopo il vantaggio dell’Al Hilal con Aleksandar Mitrovic. Poi l’Al Hilal ha trionfato per 5-4 ai rigori centranto il triplete saudita dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Saudi Pro League. In questa stagione l’Al Hilal, con il fuoriclasse Neymar infortunato da ottobre, ha messo insieme una striscia record di 34 partite vinte in tutte le competizioni. L’Al Nassr, secondo in campionato dietro l’Al Hilal e che ha perso contro la stessa squadra in Supercoppa, ha perso ancora una volta nonostante Ronaldo che ha segnato il record di 35 gol in Lega Pro. L’unico titolo conquistato finora con il club di Riyadh è la Coppa dei Campioni per club arabi dello scorso anno. Il contratto di Ronaldo, che si dice gli frutterà 400 milioni di euro in due anni e mezzo, scade alla fine della prossima stagione.

