Rosolino apre la 31/a edizione delle Olimpiadi 50&Più a Taranto

Sangalli 'i sani valori dello sport sono bussola nostro impegno'

ROMA, 15 SET – È stato il campione olimpico Massimiliano Rosolino a dare il via alla 31/a edizione delle Olimpiadi 50& Più, l’appuntamento annuale degli over 50 con lo sport, ideato e promosso da Associazione 50&Più. Il nuotatore già medaglia d’oro alle olimpiadi di Sidney, ai mondiali di Fukuoka, agli europei di Helsinki, Berlino, Madrid e Budapest e ancora Lisbona e Anversa e volto noto della tv, ha presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici presso il Teatro Valentino di Castellaneta Marina a Taranto. Una cerimonia suggestiva a cui hanno partecipato oltre 700 atleti provenienti da ogni provincia d’Italia che si sfideranno, fino a domenica 21 settembre, nelle discipline sportive. A commentare l’avvio della competizione è stato il presidente nazionale Carlo Sangalli: «Le Olimpiadi 50& Più rappresentano, per la nostra associazione, uno dei momenti più importanti dell’anno perché dimostrano quanto i valori dello sport siano fondamentali nella vita di ognuno di noi. Questa partecipazione così forte testimonia l’impegno che – da oltre mezzo secolo – portiamo avanti per valorizzare e tutelare i diritti delle persone anziane e per garantire loro una partecipazione attiva alla vita di comunità». All’appuntamento anche il vicepresidente vicario nazionale Sebastiano Casu e il segretario generale Lorenzo Francesconi. Freccette, bocce, marcia, arco, tennis, nuoto, ping pong, maratona, ciclismo, basket, walking football e ballo. Sono queste le discipline sportive in cui gli over50 si cimenteranno durante la settimana e che negli anni hanno visto la partecipazione di oltre 30mila atleti impegnati a conquistare titoli e medaglie, in Italia e all’estero. In questa edizione, un coach d’eccezione: il campione olimpico Massimiliano Rosolino ha incontrato gli atleti prima dell’avvio delle gare per dare loro consigli su come affrontare le sfide. «Un corretto stile di vita e una dieta salutare sono senza dubbio utili a essere vincenti. Chi pratica attività sportiva ha entusiasmo e grinta per affrontare le sfide della vita quotidiana. Le persone anziane non rappresentano il passato ma il futuro, quel futuro a cui le giovani generazioni devono guardare per trarre esempio. La competizione è assolutamente normale purché le sfide si affrontino con il sorriso, nello sport come nella vita» ha detto il campione olimpico. 50&Più è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro del sistema Confcommercio. Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza e la tutela dei diritti dei propri soci (circa 300mila) e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo. Ha sedi sull’intero territorio nazionale e rappresentanze all’estero. Organizza attività ed eventi che favoriscono la socializzazione e la partecipazione di persone anziane alla vita di comunità. Mette a disposizione un’informazione puntuale anche su temi della terza età attraverso la rivista 50&Più, il giornale web Spazio50 e webinar. L’Osservatorio Studi, Ricerca e Sviluppo 50&Più gestisce una banca dati bibliografica, costantemente aggiornata, sulla condizione anziana. Dalla consulenza previdenziale all’assistenza fiscale, 50&Più è al fianco delle persone per offrire risposte concrete: l’impegno è quello di creare le condizioni per costruire una società più giusta e solidale che combatte discriminazioni anche legate all’età.

