Ross Pelligra atterrato a Catania: con il presidente in sede ora la società rossazzurra può programmare la stagione

SERIE C

Da Torre del Grifo al mercato, il patron era atteso per mettere a punto le prossime strategie

Alle 23 è atterrato a Catania, proveniente da Dubai, il presidente rossazzurro Ross Pelligra. Per una serie di ritardi in fase di partenza, l’imprenditore era atteso in città alle 15,45, ma è arrivato a tardissima sera.

La sua presenza in sede dovrebbe consentire ai dirigenti di programmare l’intera attività per la stagione ventura e risolvere alcuni nodi prioritari che riguardano l’organizzazione della squadra, con la previsione di spesa, gli investimenti qualora il Catania dovesse rilevare Torre del Grifo (ha già formulato l’offerta tramite i legali), il mercato e gli investimenti sull’impianto di Nesima. Nelle prossime ore è previsto un incontro con i principali sponsor.