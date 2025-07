Rotellismo, a Catania il trofeo nazionale “Tiezzi”

sport

In piazza Battiato in pista duecento atleti da tutta Italia

Una “tre giorni” intensa dal punto di vista rotellistico quella che ha visto impegnati a Catania, su largo Franco Battiato, circa 200 atleti delle categorie giovanissimi ed esordienti, provenienti da tutta Italia per partecipare al Trofeo nazionale “Tiezzi”, storica e prestigiosa competizione che per la Sicilia è stata organizzata dall’U. S. Galatea di Acireale e dalla Roller Academy di Palermo, presiedute rispettivamente da Massimiliano Trovato e Marco Rinaldi.

Nella classifica a squadre primo posto per la Pattinaggio Lamezia, ma sul fronte individuale e a coppie gli atleti siciliani si sono fatti apprezzare anche attraverso i risultati conseguiti, tra gli altri, da Maicol Pittera e Sofia Pregliato, entrambi piazza d’onore ed in forza alla Galatea, rispettivamente, tra gli esordienti “classic” e i giovanissimi “free jump”. Tra le coppie esordienti Beatrice Lopes e Stefania Comune, della Roller Academy, si sono classificate al terzo posto e la prima delle due, addirittura, si è aggiudicata il titolo di campione nazionale, piazzandosi solitaria in cima alla graduatoria.