Rottura del crociato anche per Valentin Carboni,stop di 6 mesi

agenzia

L'ex interista si era infortunato in allenamento con l'Argentina

MARSIGLIA, 11 OTT – Brutte notizie per l’Olympique Marsiglia dal ritiro dell’Argentina. Valentin Carboni, infortunatosi in allenamento con la sua nazionale, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà essere operato. Lo fa sapere l’OM, che in estate ha prelevato il giocatore dall’Inter (che comunque ha il diritto di ‘recompra’ a 40 milioni). Per il 19enne trequartista che in Italia ha giocato anche nel Monza si prevede uno stop di almeno sei mesi. Valentin Carboni è il secondo giocatore che il Marsiglia perde dopo l’attaccante camerunense Faris Moumbagna, che a fine agosto giocando contro il Brest si è rotto anche lui il crociato. Come dire che, non solo a Marsiglia, è sempre più allarme infortuni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA