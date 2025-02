Rugby: 6 Nazioni; Italia-Galles 22-15

agenzia

Azzurri soffrono solo nel finale, ospiti 14/o stop consecutivo

ROMA, 08 FEB – Italia-Galles 22-15 (16-3) in una partita del secondo turno del 6 Nazioni. Questi i marcatori: nel pt 6′ Allan (cp), 16′ Thomas (cp), 19′ Capuozzo (meta), 20′ Allan tr, 28′ Allan (cp), 33′ Allan (cp); nel st 20′ Allan (cp), 29′ Wainwright (meta), 33′ Allan (cp), 38′ meta tecnica Galles. Italia in 13 negli ultimi minuti per i cartellini gialli (espulsione temporanea) a Riccioni e Lamb. Per il Galles è la 14/a sconfitta consecutiva (l’ottava nel 6 Nazioni).

