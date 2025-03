Rugby: 6 Nazioni; Italia-Irlanda 17-22

agenzia

Azzurri chiudono il torneo con la quarta sconfitta

ROMA, 15 MAR – Il “Sei Nazioni” dell’Italia si chiude con una sconfitta per 22-17, la quarta del torneo, davanti alla super Irlanda. Per gli azzurri, però, c’è il rammarico di ciò che poteva essere e non è stato con il giallo di Lamaro nel finale di primo tempo e un secondo tempo giocato per gran parte in inferiorità numerica. In un Olimpico quasi tutto verde e in gran parte colorato dai tifosi dell’Irlanda, arrivati a Roma con la speranza di festeggiare, seppur in differita, la vittoria del torneo, gli azzurri si battono con le proprie armi ma alla fine conquistano solo un punto di bonus che dovrebbe bastare, però, per allontanare, a meno di una clamorosa vittoria del Galles ultimo in classifica contro l’Inghilterra, lo spettro del cucchiaio di legno.

