Rugby: ‘Autumn Series’; Italia-Argentina 18-50

agenzia

Azzurri travolti a Udine, Pumas segnano 7 mete e super Albornoz

UDINE, 09 NOV – L’Argentina travolge l’Italia per 50-18 (17-10) nel primo test match delle ‘Autumn Nations Series’ per entrambe le formazioni. Azzurri che chiudono il primo tempo sotto di sette punti, cominciano meglio nella ripresa e poi cedono alla distanza contro i Pumas in versione deluxe, che aggiungono all’elenco la quinta Tier 1 battuta in 5 mesi dopo Francia, Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. Italia a segno con una meta di punizione nel primo tempo e con Nicotera nella ripresa, ma non è bastato. L’Argentina è andata in mete sette volte con Mallia, Bertranou, Sclavi, Albornoz, Cordero, Alemanno e Delguy. Il premio ‘Player of the match’ all’apertura dei Pumas e del Benetton Treviso Tomas Albornoz, mattatore della serata avendo segnato 20 punti con una meta, sei trasformazioni e un calcio piazzato. L’Italia del rugby tornerà in campo domenica 17 a Genova per affrontare la Georgia.

